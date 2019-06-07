2019-06-07T15:56:47+03:00
Происшествия

В Саратове экс-таможенник пойдет под суд за передачу взяток своему начальству

За три года он отнес ему 550 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратове под суд отправится бывший таможенник, которого обвиняют в даче взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, уголовное дело в отношении бывшего главного инспектора отдела контроля таможенной стоимости передано в суд.

Следователи считают, что обвиняемый регулярно, в течении 2015-2018 годов получал деньги от представителя коммерческой организации. После этого он передавал суммы начальнику отдела. Взятки предназначались для того, чтобы фирма по импорту одежды из Китая могла избежать увеличения таможенных платежей.

В общей сложности экс-таможенник передал более 550 тыс. рублей.

В отношении начальника отдела, который получал деньги, ранее уже были возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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