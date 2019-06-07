Саратовцы получат платежки за воду от нового расчетного центра

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-07T15:47:07+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» заключен договор с Городским расчетным центром (ООО «СарРЦ») на оказание услуг по расчету, начислению платы, выпуску платежных документов потребителям. Квитанции об оплате за июнь 2019 года абоненты получат от нового расчетного центра.

Предприятие обратило внимание жителей, что лицевые счета абонентов остались прежними. Произвести оплату услуг за май необходимо по полученным платежным документам АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Также для потребителей «КВС» доступен личный кабинет по адресу https://my.sarrc.ru/#/user/login. Для регистрации необходимо использовать номер лицевого счета, указанный на квитанции за май. Информация о начислениях, оплатах, формирование квитанции станет возможно после 1 июля за ИЮНЬ 2019 г.

По вопросам начислений, актуализации данных и передачи показаний ИПУ потребители ООО «КВС» могут обращаться на пункты обслуживания «СарРЦ» по адресам: ул. Рабочая, 29/39, пр-т Энтузиастов, 40А, ул. Тульская, 25, пл. Ленина, 1. Задать вопрос о порядке начислений и оплаты также возможно по телефону горячей линии (8452) 39-07-17 (пн.-пт. С 8.00 до 19.00), в «ON-LINE» приемной на сайте https://саррц.рф/person/kvs-chat/ и по электронной почте kvs@sarrc.ru.

Передача показаний индивидуальных приборов учета осуществляется с 20 по 23 число каждого месяца. Со всеми способами передачи данных можно ознакомиться на сайте ООО «СарРЦ» https://саррц.рф/person/status/.

ИСТОЧНИК KP.RU