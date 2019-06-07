2019-06-07T15:36:32+03:00
Общество

В Саратове появится система оценки качества продукции и услуг

Это поможет стимулировать производство
Екатерина Семенова
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В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал соглашение о сотрудничестве регионального правительства и Росстандартом.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, документ о сотрудничестве предусматривает создание механизма стимулирования производства отечественной продукции и услуг, что будет способствовать развитию импортозамещения.

- С подписанием документа будут созданы правовые, экономические и организационные условия, которые окажут весомое содействие в деле по повышению конкурентоспособности местной продукции. Совместно мы сможем сформировать новые механизмы поддержки саратовского бизнеса, что, как следствие, будет способствовать успешному продолжению политики импортозамещения в регионе, — заявил Радаев.

Он уверен, что производители, продавцы и покупатели Саратовской области положительно оценят новую систему.

- Реализация проекта направлена на повышение конкурентоспособности экономики и качества продукции на региональных рынках. Рассчитываем, что НСС станет еще одним эффективным инструментом в решении задач социально-экономического развития в каждом из регионов, с которыми нас связывают партнерские отношения, — отметил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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