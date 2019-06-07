2019-06-07T15:31:07+03:00
Общество

На сельхозярмарке в Саратове гостей будут угощать сладостями

Дегустация пройдет в на рынке в Юбилейном
Марина Новопашина
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8 июня, в субботу, в Саратове пройдут ярмарки сельскохозяйственных продуктов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минсельхозе области, мероприятия состоятся на рынке в поселке Юбилейный, торговом комплексе «На Топольчанской» и двух площадках в Заводском районе — рынке «Комсомольский» и на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Фермеры предложат горожанам домашние овощи, хлебобулочные изделия и бакалею, полуфабрикаты, мясо, птицу и многое другое.

В Юбилейном в рамках ярмарки будет проходить дегустация молочной и мясной продукции, а также кондитерских изделий.

Попробовать и приобрести продукты жители города смогут с 8 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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