Производство кукурузы и сои в Саратовской области вырастет в разы
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, на Петербургском экономическом форуме провел встречу с председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадимом Мошковичем.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, было подписано соглашение о сотрудничестве.
По словам Радаева, предприятия масложирового кластера заметно влияют на экономику области, являясь одними из крупнейших экспортеров
- Соглашение решает вопрос удовлетворения потребности регионального рынка в масложировой продукции, производимой компанией. А в целом отвечает долгосрочным экономическим интересам региона, способствует повышению его инвестиционной привлекательности, — заявил Радаев.
Вадим Мошкович подчеркнул, что предполагается в разы увеличить производство кукурузы и сои. Соглашение предусматривает производство 10 млн тонн кукурузы и 1 млн отнн сои.
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ИСТОЧНИК KP.RU