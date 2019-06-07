2019-06-07T15:01:47+03:00
Общество

Производство кукурузы и сои в Саратовской области вырастет в разы

На Петербургском форуме подписано соглашение с «Русагро»
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, на Петербургском экономическом форуме провел встречу с председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадимом Мошковичем.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, было подписано соглашение о сотрудничестве.

По словам Радаева, предприятия масложирового кластера заметно влияют на экономику области, являясь одними из крупнейших экспортеров

- Соглашение решает вопрос удовлетворения потребности регионального рынка в масложировой продукции, производимой компанией. А в целом отвечает долгосрочным экономическим интересам региона, способствует повышению его инвестиционной привлекательности, — заявил Радаев.

Вадим Мошкович подчеркнул, что предполагается в разы увеличить производство кукурузы и сои. Соглашение предусматривает производство 10 млн тонн кукурузы и 1 млн отнн сои.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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