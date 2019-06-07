Радаев назвал отношение к ветерану в Вольске безнравственным
Губернатор Саратовской области вчера, 6 июня, прокомментировал ситуацию с ветераном из Вольска Василием Романовым, которому соцслужба выдавала неудобные новые протезы, из-за чего он носил старый, 25-летней давности.
- Валерий Радаев дал поручение председателю правительства области Александру Стрелюхину и министру соцразвития Ирине Бузиловой разобраться и принять меры по обеспечению ветерана необходимым протезом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.
Сам Радаев назвал такое отношение к ветерану, который защищал мир, — безнравственным. Глава региона потребовал немедленно исправить ситуацию.
Напомним, сегодня, 7 июня, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале заявил, что у Василия Романова уже сняли мерки для нового протеза.
ИСТОЧНИК KP.RU