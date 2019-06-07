2019-06-07T15:01:40+03:00
Общество

Радаев назвал отношение к ветерану в Вольске безнравственным

Он потребовал немедленно исправить ситуацию
Ольга Симонова
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Губернатор Саратовской области вчера, 6 июня, прокомментировал ситуацию с ветераном из Вольска Василием Романовым, которому соцслужба выдавала неудобные новые протезы, из-за чего он носил старый, 25-летней давности.

- Валерий Радаев дал поручение председателю правительства области Александру Стрелюхину и министру соцразвития Ирине Бузиловой разобраться и принять меры по обеспечению ветерана необходимым протезом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

Сам Радаев назвал такое отношение к ветерану, который защищал мир, — безнравственным. Глава региона потребовал немедленно исправить ситуацию.

Напомним, сегодня, 7 июня, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале заявил, что у Василия Романова уже сняли мерки для нового протеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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