Саратовская область получит деньги на расселение аварийных домов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-07T14:46:42+03:00

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Саратовская область получит финансовую поддержку на переселение граждан из аварийного жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соотвествующее соглашение было подписано с Фондом содействия реформирования ЖКХ в рамках Петербургского экономического форума.

- Два этапа предыдущей программы мы прошли достойно. Всего новое жилье получили 18 тысяч человек. Но проблема с аварийным жильем еще есть, ожидания людей еще высокие, — отметил Валерий Радаев.

Соглашение предусматривает досрочтное исполнение программы переселения. Более 9,7 человек должны будут получить новые квартиры до конца 2021 года. Таким образом удастся расселить более 4,5 тыс. жилых помещений, проживание в которых невозможно.

Общая стоимость программы предусматривает финансирование в размере 4,5 млрд рублей. На реализацию этапа 2019-2020 годов Фонд выделит 425,12 млн рублей, область — 8,68 млн рублей.

- Мы подписываем с Саратовской областью не просто соглашение - это второй регион в стране, который взял на себя обязательства досрочно расселить аварийный фонд, который признан на 1 января 2017 года. Должен сказать, что Саратовская область выполнила за предыдущие 10 лет очень большой объем расселения аварийного жилья, почти полмиллиона квадратных метров. Поэтому те новые планы, которые они взяли на себя по досрочному расселению, думаю им по плечу, они справятся. Мы берем на себя обязательства в дальнейшем финансировать программу, — заявил гендиректор — председатель правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU