Панков: Ветерану из Вольска сняли мерки для изготовления нового протеза

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-07T14:28:31+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором рассказал, что ветерану из Вольска Василию Романову сделают новый протез.

- Проблема ветерана Василия Ивановича Романова из Вольска решается. К нему домой направлены специалисты фонда соцстрахования и протезно-ортопедического предприятия. Уже сегодня они на месте все проверили, сняли новые мерки для изготовления индивидуального протеза. Чтобы он был не только функциональным, но и удобным. Наши ветераны достойны самого лучшего. В следующую поездку в район встречусь с ветераном — обсудить, как решается вопрос, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU