В Саратове и Балакове на два дня отключат телевидение

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-07T14:10:11+03:00

Это случится из-за работ по монтажу передающего оборудования

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В Саратове 13 и 14 июня отключат телевидение с 9:00 до 17:00.

- Кратковременные отключения произойдут из-за проведения работ по монтажу системы резервирования передающего оборудования, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности области.

В Балакове ТВ не будет показывать в то же время, но 10 и 11 июня.

В радиус отключения также попадают близлежащие к этим городам населенные пункты.

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ИСТОЧНИК KP.RU