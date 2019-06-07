Регоператор использует интернет-сервисы для создания рейтинга контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-07T14:08:23+03:00

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Региональный оператор Саратовской области активно использует интернет-сервисы и социальные сети для взаимодействия с потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Благодаря присутствию в популярных социальных сетях удалось усилить общественный контроль за качеством оказания услуги мусоровывозящими компаниями.

Кроме того, жители активно предоставляют информацию о контейнерных площадках, не соответствующих предъявляемым санитарным требованиям. Поступающая информация будет обрабатываться для включения в рейтинг контейнерных площадок на территории зоны деятельности Регионального оператора.

Напомним, что Регоператором были изготовлены информационные щиты, на которых изложены стандарты коммунальной услуги по обращению с ТКО и работы системы вывоза. Они размещаются на тех площадках, которые отвечают нормативам по их обустройству. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 контейнерная площадка должна быть оборудована бетонным или асфальтовым покрытием и иметь ограждение. Ответственность за содержание площадок несет собственник земельного участка, на котором она расположена: управляющие организации или органы местного самоуправления.

Отправить информацию о состоянии контейнерной площадки вместе с фотографией в сообщения на публичной странице Регоператора в «ВК» по адресу https://vk.com/regoperator, а также В социальной сети Instagram по адресу https://www.instagram.com/regoperator/.

У Регоператора действует традиционный контакт-центр в формате «горячей линии», в который можно обратиться по номеру: 8 800 222-64-90 и задать все интересующие вопросы по работе отрасли и реализации реформы обращения с ТКО, оставить жалобу на работу мусоровывозящих компаний, а также получить информацию по вопросам заключения договоров с юридическими лицами и предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU