2019-06-07T14:22:03+03:00
Общество

В Энгельсе мужчину будут судить за пожар в общественной бане

Трое клиентов были госпитализированы
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту банного пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело было возбуждено в отношении 33-летнего мужчины, который оказывал услуги банного комплекса.

В ночь на 14 октября 2018 года в бане отдыхала компания молодых людей. Из-за перекала печи начался пожар, в результате которого троих парней госпитализировали. Еще трое успели выбежать.

По версии следствия, в бане были нарушены нормы безопасности, в частности, использованы горючие материалы в отделке. Кроме того, печь не отключалась автоматически.

Обвиняемый признал свою виду, в суд направлено ходатайство следствия о штрафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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