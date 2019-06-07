Банк «Открытие» и ФСИН подписали на ПМЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-07T13:31:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На полях Петербургского международного экономического форума Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали директор ФСИН России Геннадий Корниенко и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества финансовой группы «Открытие» со ФСИН России и подведомственными структурами данной службы. Соглашением предусмотрено участие банка в реализации социальных ведомственных проектов.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU