2019-06-07T14:03:42+03:00
Общество

«Встречай лето» с «Дом.ru» и ТВ-каналом «Рыжий»

На Театральной площади состоится праздник для жителей Саратова
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Рыжий» приглашают жителей Саратова на большой детский праздник «Встречай лето». Мероприятие пройдет 16 июня на Театральной площади. Начало — в 17:00. Вход свободный.

Детей и их родителей ждет развлекательная программа: интерактивный спектакль «В поисках солнца», встреча с героями любимых мультфильмов, шоу мыльных пузырей, аквагрим, зона с гигантским лего и твистером, а также креативная фотозона. Каждый зритель сможет сделать памятное фото с любимыми персонажами. Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы.

- Праздник с каналом «Рыжий» — это подарок нашим маленьким клиентам и их родителям, возможность интересно провести время всей семьей. «Дом.ru» превращает телевизор в центр увлекательного обучения с помощью игр, творчества, мультфильмов и познавательных программ. Приглашаем отправиться в волшебное путешествие в мир мультипликации вместе с нами, — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Саратове Михаил Маракаев.

Телеканал «Рыжий» помогает познавать мир, дарит эмоции, учит думать, сопереживать и дружить, несмотря на то, что все мы такие разные. Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом. Одна из его ярких особенностей — жанровое разнообразие. Весь день в эфире — мультипликационные и художественные сериалы, фильмы, реалити-шоу, детские развлекательные передачи. Все самое любопытное и важное зрители «Рыжего» узнают первыми! Специально для них еженедельно выходит информационная программа «Рыжие новости». Смотрите телеканал «Рыжий» и живите в атмосфере доброты, любви и дружбы.

Праздник проходит при поддержке администрации МО «Город Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове и Балакове на два дня отключат телевидение
Регоператор использует интернет-сервисы для создания рейтинга контейнерных площадок
В Саратове на улице Расковой отключили воду
В Энгельсе мужчину будут судить за пожар в общественной бане
В поселке Дачный мопед столкнулся с «Daewoo Nexia»
Банк «Открытие» и ФСИН подписали на ПМЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве
У балашовца арестовали Volkswagen за долг в 281 тыс. рублей
Спортсменов пригласили проконтролировать установку тренажеров на площадках Саратова
Саратовец убил знакомого за обвинение в нетрадиционной ориентации
Экология мирового уровня: на Петербургском форуме обсудили проблемы окружающей среды
В Саратове «Калина» сбила пятилетнего велосипедиста
В Саратове девушка похитила у мужчины 50 тыс. рублей и драгоценности
В Саратове слесарь упал с мостового крана из-за халатности директора
Ученые СГТУ представили министру перечень инноваций для автодорог
Саратов: видеоаналитика от «Ростелекома» поможет бизнесменам узнать предпочтения клиентов
Стали известны результаты конкурса «Мисс КП-Саратов»
В Саратове безработный похитил пистолет из Toyota Land Cruiser
Отключена вода в Заводском районе Саратова
В Саратове дачникам становится плохо по дороге до участков
Под Пугачевом погиб водитель врезавшейся в столб «девятки»
В Саратове с проспекта 50 лет Октября будут снимать старый асфальт