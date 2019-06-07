«Встречай лето» с «Дом.ru» и ТВ-каналом «Рыжий»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-07T14:03:42+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Рыжий» приглашают жителей Саратова на большой детский праздник «Встречай лето». Мероприятие пройдет 16 июня на Театральной площади. Начало — в 17:00. Вход свободный.

Детей и их родителей ждет развлекательная программа: интерактивный спектакль «В поисках солнца», встреча с героями любимых мультфильмов, шоу мыльных пузырей, аквагрим, зона с гигантским лего и твистером, а также креативная фотозона. Каждый зритель сможет сделать памятное фото с любимыми персонажами. Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы.

- Праздник с каналом «Рыжий» — это подарок нашим маленьким клиентам и их родителям, возможность интересно провести время всей семьей. «Дом.ru» превращает телевизор в центр увлекательного обучения с помощью игр, творчества, мультфильмов и познавательных программ. Приглашаем отправиться в волшебное путешествие в мир мультипликации вместе с нами, — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Саратове Михаил Маракаев.

Телеканал «Рыжий» помогает познавать мир, дарит эмоции, учит думать, сопереживать и дружить, несмотря на то, что все мы такие разные. Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом. Одна из его ярких особенностей — жанровое разнообразие. Весь день в эфире — мультипликационные и художественные сериалы, фильмы, реалити-шоу, детские развлекательные передачи. Все самое любопытное и важное зрители «Рыжего» узнают первыми! Специально для них еженедельно выходит информационная программа «Рыжие новости». Смотрите телеканал «Рыжий» и живите в атмосфере доброты, любви и дружбы.

Праздник проходит при поддержке администрации МО «Город Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU