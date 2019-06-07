У балашовца арестовали Volkswagen за долг в 281 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-07T13:12:25+03:00

Машину могут продать в счет оплаты

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В Саратовской области в отделе приставов находятся пять исполнительных производств о взыскании с балашовца налогов и сборов на 281 тыс. рублей.

- Мужчина знал о долгах, но не выплачивал их, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Выяснилось, что у неплательщика имеется Volkswagen. На авто наложили арест.

Если мужчина не погасит долги, машину продадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU