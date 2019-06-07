2019-06-07T13:45:12+03:00
Общество

Спортсменов пригласили проконтролировать установку тренажеров на площадках Саратова

Минспорт ответил на обращения общественников к губернатору
Екатерина Семенова
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области приглашает спортсменов войти в состав рабочей группы для контроля работ за установкой площадок с тренажерами.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ряд известных саратовских спортсменов и общественников, среди которых Вячеслав Максюта, Сергей Улегин, Даци Дациев, Артем Чеботарев и другие, написали открытое письмо на имя губернатора Валерия Радаева и попросили разъяснить ситуацию с установками тренажеров.

- Согласно итогам государственной закупки на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, заказчиком которой выступил ГАУ «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» как региональный оператор по внедрению ВФСК «ГТО» в Саратовской области, победителем конкурса признано ООО «ТГР» (Москва), — говорится в официальном сообщении Минспорта.

При этом наличие сертификатов на безопасность тренажеров и возможность их использования людьми с ограниченными физическими возможностями является обязательным условием аукциона.

- По мнению федеральных экспертов, это современное оборудование, которое соответствует всем стандартам, — заявили в министерстве.

Контракт с фирмой «ТРК» будет заключен 10 июня. Поэтому представителей общественности и спортсменов приглашают принять участие в церемонии. Там будет представлена необходимая документация и фотографии, о которых просили спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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