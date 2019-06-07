Экология мирового уровня: на Петербургском форуме обсудили проблемы окружающей среды

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-07T13:39:12+03:00

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На днях отмечался Всемирный день окружающей среды и день эколога в России. Праздник, в какой-то степени, незаметный (если сравнивать с Днем Победы или Новым годом), но очень важный, поскольку призван обратить внимание на местные и глобальные экологические проблемы. К счастью, о них в последнее время стали говорить все чаще, причем на самых высоких уровнях.

Горящие леса и торфяники, загрязнение воздуха, рек, озер, морей и океанов, истребление животных… Ко всем этим бедам имеет отношение человек. И именно в его власти ситуацию изменить, изменив, прежде всего, свое отношение к миру, в котором он живет. В России в этом году запущен национальный проект «Экология», инициированный президентом страны.

- Правительством Саратовской области в рамках данного национального проекта разработаны и проводятся мероприятия по сохранению лесов, оздоровлению Волги, сохранению уникальных водных объектов, решаются вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой, обращения с твердыми коммунальными отходами, — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин. — Настала пора каждому стать «экологом в душе». Ежегодно тысячи людей демонстрируют свою заботу о природе, наводя порядок не только у своих домов, но и в городских лесах, в лесополосах, на берегах водоемов.

Но это, как говорится, капли в море. Потому что вырубка лесов, браконьерство, повышение уровня углекислого газа в атмосфере и многие другие проблемы требуют не местечкового, а «мирового» решения. Об этом говорили и в рамках проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге международного экономического форума. Например, вчера там состоялась панельная сессия «Ответственное развитие vs. устойчивое истребление: природа и технологии». В дискуссии, модератором которой выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, приняли участие губернаторы и ученые, представители общественности и крупного бизнеса.

Конечно, все проблемные вопросы, связанные с экологией, в рамках одного заседания обсудить невозможно. Поэтому внимание уделили промышленности и окружающей среде, а точнее их отношениям. Кажется, что мирно существовать они не могут: трубы и цеха, по мнению многих, никак не вписываются в березовые рощи и цветущие луга. Но зато они прочно вписаны в нашу жизнь, и от них нашему технократическому обществу уже не отказаться. Правда, чистым воздухом дышать хочется всем, равно как и пить чистую воду. Поэтому необходимо сделать природу и промышленность добрыми соседями. Это, касается, кстати, и сельского хозяйства, которое также имеет дело с природными ресурсами и не может не оказывать на них влияния.

Ирина Бокова, председатель комитета Совета директоров компании «ФосАгро» по устойчивому развитию, ранее в течение двух четырехлетних сроков (с 2009 - 2017 гг.) занимавшая пост генерального директора ЮНЕСКО, отметила, что человечеству необходимо решить очень сложную задачу: сократить негативное влияние сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду и при этом обеспечить продуктами питания стремительно растущее население планеты. По ее мнению, экстенсивный (то есть направленный только на повышение количества, но не качества) путь развития сельского хозяйства является тупиковым.

Ирина Бокова

- Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нельзя продолжать расширять пашни и уничтожать леса. Невозможно решить проблемы здоровья, если продукты не являются экологически безопасными, — заметила председатель Комитета Совета директоров «ФосАгро» по устойчивому развитию. И призвала международное сообщество последовать примеру Европейского Союза (ЕС), который в конце мая принял окончательные решения о повсеместном ограничении оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием кадмия и других тяжелых металлов. Продукции «ФосАгро» эта новость не касается, поскольку ничего подобного они не содержат. И это не пустые слова, заявил Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:

- «ФосАгро» делает единственные в мире чистые фосфорные удобрения. Евросоюз признал, что фосфорные удобрения, производимые в других странах Марокко, еще кое-где — грязные, потому что там кадмий. А кадмий потом попадает через удобрения в пищу, которую мы потребляем. И единственная компания в мире, которая делает чистые удобрения, — это ФосАгро — сказал он.

- Мы обладаем уникальным апатитовым концентратом, в котором не содержатся кадмий и тяжелые металлы, — напомнил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — А значит, нет их и в нашей продукции. Мы поставляем экологически чистые удобрения нашим клиентам. Это дает российским аграриям конкурентное преимущество. Наше сельское хозяйство становится самым экологически чистым в мире. И это наш путь — от зеленой руды до зеленой еды.

Этот принцип, озвученный Андреем Гурьевым, идеально вписывается в решение государственной задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о создании российского бренда «зеленой» продукции, который объединит производителей минеральных удобрений и сельхозпродукции, будет способствовать реализации конкурентного потенциала нашей страны на международной арене.

- У России появляется уникальный шанс получить конкурентное преимущество и обеспечить население планеты экологически безопасной и доступной продукцией массового потребления, — резюмировал Андрей Гурьев.

#ПМЭФ2019 #SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU