В Саратове девушка похитила у мужчины 50 тыс. рублей и драгоценности
Добычу она продала
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В отделение полиции №7 Саратова 5 июня обратился 55-летний гражданин с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестная похитила у него 50 тыс. рублей, две золотые цепочки и золотой крестик в квартире по улице Перспективная.
Общая сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.
Сотрудники полиции задержали 32-летнюю гражданку, ранее не судимую.
Задержанная призналась в содеянном, а также сообщила, что драгоценности продала, а деньги потратила на собственные нужды.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU