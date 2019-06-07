В Саратове девушка похитила у мужчины 50 тыс. рублей и драгоценности

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-07T12:02:03+03:00

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В отделение полиции №7 Саратова 5 июня обратился 55-летний гражданин с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестная похитила у него 50 тыс. рублей, две золотые цепочки и золотой крестик в квартире по улице Перспективная.

Общая сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 32-летнюю гражданку, ранее не судимую.

Задержанная призналась в содеянном, а также сообщила, что драгоценности продала, а деньги потратила на собственные нужды.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU