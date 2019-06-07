2019-06-07T11:25:34+03:00
Происшествия

В Саратове слесарь упал с мостового крана из-за халатности директора

Мужчина получил различные травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью
Ольга Симонова
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Следователи Ленинского района Саратова завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинении тяжкого вреда здоровью человека.

- Следствие считает, что руководитель фирмы, специализирующейся на ремонте и обслуживании подъемно-транспортного оборудования, не проконтролировал опасные работы, хотя на него возложены такие обязанности, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Утром 26 октября 2018 года директор пустил слесаря к ремонту на мостовом кране, установленном на складе, и не оформил ему наряд-допуск.

Также на высоте не было никакой защиты и вовсе отсутствовала технологическая карта с условиями проведения работ.

Из-за такой халатности слесарь сорвался с мостового крана и упал на пол. Он получил закрытую травму груди с переломами ребер, костей таза и поясничных позвонков, черепно-мозговую травма и ряд других травм с развитием травматического шока 1-2 степени.

Директор ООО не признал свою вину, но доказательств хватило, чтобы направить уголовное дело прокурору, а после вероятно в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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