Ученые СГТУ представили министру перечень инноваций для автодорог

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-07T12:00:39+03:00

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4 июня 2019 года состоялась встреча министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николая Чурикова с начальником управления развития автомобильных дорог Николаем Пантелиди, директором ИнЭТС, д. т. н., академиком Российской академии транспорта Наталией Кокодеевой и начальником отдела экспертизы и оценки рисков ФАУ «РОСДОРНИИ», д. т. н., профессором, членом Президиума Российской академии транспорта Андреем Кочетковым.

На встрече Наталия Кокодеева и Андрей Кочетков презентовали Перечень предлагаемых саратовских инноваций по автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения, в разработке которых непосредственное участие принимает кафедра «Транспортное строительство» СГТУ имени Гагарина Ю. А. в сотрудничестве с другими научными организациями и вузами, а именно:

1. Диспергированный асфальтобетон по технологии Н. А. Горнаева.

2. Ремонтные смеси на основе диспергированного асфальтобетона (по патентам к. т. н. Н. А. Горнаева, к. т. н. А. Ф. Иванова, к. т. н. С. Ю. Андронова, к. т. н. В. Е. Никишина).

3.Битумная суспензия (по патенту д. т. н. А. В. Кочеткова).

4.Дорожные покрытия из фрезерованного асфальтогранулята, пропитанного битумной суспензией.

5.Устройство оснований из фосфогипса дорожного полугидрата (федеральные сметные нормы и расценки по Саратовской области).

6. Фосфогипсогрунт (20 %).

7. Цементогрунт со стабилизатором «Дорзин».

8. Полиуретаново-щебеночные слои откосов автомобильных дорог и конусов мостов (применение 100 т. кв. м ежегодно в Москве, по патентам д. т. н. А. В. Кочеткова и д. т. н. Н. Е. Кокодеевой).

9. Фиброволокно (применялся в центре Саратова).

10. Восстанавливающая пропитка (при нарушении водонасыщения).

11. Восстановление показателей битума по технологии СУПЕРПЕЙВ на АБЗ.

12. Закрытые щебеночно-мастичные деформационные швы.

В ходе встречи участники пришли к мнению о необходимости подготовки Программы Регионального научно-практического семинара «Техническое регулирование и инновационное сопровождение ремонта автомобильных дорог Саратовской агломерации в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Организаторами семинара выступят Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт «РОСДОРНИИ» (Москва), ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», Российская академия транспорта.

Семинар намечен на июль 2019 года. В рамках семинара будут затронуты вопросы по формированию показателей качества в системе технического регулирования территориальных автомобильных дорог и федерального проекта БКД, по установлению требований к организации и проведению строительного контроля заказчиком и подрядчиком, а также приемки в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования по стандартам ТР ТС 014/2011. Будут представлены и продемонстрированы вышеуказанные инновационные технологии.

На семинаре планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.» по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Саратовской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU