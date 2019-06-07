Саратов: видеоаналитика от «Ростелекома» поможет бизнесменам узнать предпочтения клиентов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-07T11:53:52+03:00

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Саратовские предприниматели начали использовать новый цифровой сервис «Ростелекома» – «Видеонаблюдение» с возможностью видеоаналитики. Интеллектуальное решение для сферы обслуживания, торговли и производства помогает владельцам бизнеса исследовать поток посетителей и выявлять их предпочтения для повышения эффективности продаж.

Одним из первых системой видеоаналитики воспользовался фитнес-клуб «SPORT ZONA». Программные модули обрабатывают изображение с камер, проводят подсчет клиентов, распознают их пол и возраст. Руководство спорткомплекса получает полную статистику посещений в личном кабинете в виде графиков, диаграмм и сводных таблиц.

- Руководителю спортивного клуба важно постоянно контролировать происходящее в зале. Это необходимо для обеспечения безопасности и высокого качества обслуживания посетителей. Видеоаналитика поможет узнать предпочтения гостей — частоту визитов или любимые тренировки и тренажеры, создать максимально комфортную атмосферу и повысить эффективность работы спорткомплекса, — отметила управляющая фитнес-комплексом «SPORT ZONA» Татьяна Носовская.

- Возможности видеоаналитики помогают решать задачи разных бизнес-сегментов. Руководство торговой сети может выявить наиболее посещаемые зоны в каждой точке продаж. В ресторанах и кафе аналитические модули исследуют поток клиентов в пиковые часы и благодаря способности распознавать лица напомнят официантам личные предпочтения постоянных гостей. В офисе интеллектуальный сервис подскажет, сколько времени сотрудники проводят на рабочих местах, и поможет грамотно распределить нагрузку персонала, — рассказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Видеотрансляция и аналитические данные доступны из любой точки мира, где есть интернет, с мобильного устройства или персонального компьютера. Записи хранятся в облаке оператора, и при необходимости предприниматель всегда может воспользоваться архивом. Услуга предоставляется по сервисной модели, без затрат на закупку и поддержку инфраструктуры.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU