В Саратове безработный похитил пистолет из Toyota Land Cruiser
12 марта в отделение полиции №6 в Саратове обратился 51-летний житель села Новотулка Питерского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, мужчина написал заявление о краже пистолета из личного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на улице Астраханская, 88.
По словам потерпевшего, около 18:00 11 марта неизвестный разбил заднее левое стекло машины и похитил пневматику.
Сотрудниками полиции был задержан безработный 36-летний гражданин, ранее судимый за кражу и грабеж. Сейчас он находится в СИЗО-1.
Мужчина дал признательные показания, а также рассказал, что продал похищенное на Сенном рынке за 6 тыс. рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU