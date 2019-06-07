2019-06-07T11:08:06+03:00
Происшествия

В Саратове безработный похитил пистолет из Toyota Land Cruiser

Вор сбыл похищенное за 7 тыс. рублей
Марина Новопашина
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12 марта в отделение полиции №6 в Саратове обратился 51-летний житель села Новотулка Питерского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, мужчина написал заявление о краже пистолета из личного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на улице Астраханская, 88.

По словам потерпевшего, около 18:00 11 марта неизвестный разбил заднее левое стекло машины и похитил пневматику.

Сотрудниками полиции был задержан безработный 36-летний гражданин, ранее судимый за кражу и грабеж. Сейчас он находится в СИЗО-1.

Мужчина дал признательные показания, а также рассказал, что продал похищенное на Сенном рынке за 6 тыс. рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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