Стали известны результаты конкурса «Мисс КП-Саратов»
Стали известны итоги майского конкурса «Мисс КП-Саратов».
За титул и попадание на обложку региональной газеты пять девушек боролись в группе «Комсомольская правда Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Одна победительница была очевидна, она набрала в голосовании 572 голоса. Это Ирина Зараева — 18-летняя девушка, занимающаяся танцами и учащаяся в СГТУ.
Ирина Зараева
Также Ирина увлекается волонтерством, акробатикой и принимает участие в соревнованиях по прыжкам на батуте.
Вторую победительницу выбирают уже не пользователи соцсети, а специально отобранное жюри, состоящее из генерального директора ИД «Волга-Медиа» Марии Усовой, редактора газеты «Комсомольская правда» в Саратове Антона Уголькова, фотографа, основателя и руководителя фотостудии «Белая дверь» Игоря Соловьева, мисс Студенчество Саратовской области Анны Фомица, фотографов Дмитрия Чуписа и Тамары Пенкиной.
Каждый из них отдает свой голос понравившейся претендентке. С отрывом всего в один балл от другой участницы победила Елена Ногтева.
Елена Ногтева
Девушка — мастер маникюра и по совместительству работник финансовой службы. Она закончила модельную школу, но сейчас съемки для нее, скорее, хобби.
Теперь Ирина Зараева и Елена Ногтева станут обладательницами титула «Мисс КП-Саратов», попадут на бесплатную фотосессию от фотостудии «Белая дверь» и на обложку саратовской «Комсомолки».
Напомним, что сейчас принимаются заявки на июньский конкурс «Мисс КП-Саратов». Свое фото, контактные данные и краткий рассказ о себе можно отправить на почту saratov.kp@yandex.ru, а также вступить в группы Комсомольская правда Саратов и Фотостудия Белая Дверь Саратов.
По всем вопросам можно обратиться к представителю оргкомитета от издательского дома «Волга-Медиа» Антону Уголькову.
Отдельно благодарим нашего партнера — основателя фотостудии «Белая дверь» Игоря Соловьева. Подписывайтесь на его Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU