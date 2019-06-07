В Саратове дачникам становится плохо по дороге до участков

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-07T10:33:31+03:00

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Жители Саратова жалуются на невозможность добираться до дачных участков.

Как сообщили «КП-Саратов» горожане в группе «Саратов онлайн», речь идет, в частности, о дачах в Волжском районе.

- У нас ходил автобус номер 34 (ул. Радищева — Дачи Займище). Наше СНТ включает более 200 дачных участков, а по маршруту движения автобуса 34 располагается ещё более 10 таких же СНТ. Очень много дачников, которые являются пенсионерами, вынуждены добираться до своих участков пешком. Это путь около 5 км прямо по проезжей части от кольца, где находится Строительный рынок. Кроме того по дороге встречается очень много собак, которые тоже очень опасны для пешеходов. Недавно, в такую жару стали известны случаи вызова скорой помощи нашим дачникам, — написал пользователь, не пожелавший представиться (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)

по словам дачников, он и уже обращались в Управление транспорта города, а также Минтранс, но им нигде не помогли. Дачникам ответили, что перевозчики не хотят брать маршрут №34 из-за его убыточности.

Горожане просят власти Саратова организовать нормальную работу транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU