В Саратове свидетель аварии устроил погоню за скрывшимся водителем
После ДТП одна из машин перевернулась на крышу [видео]
Кадр из видео очевидцы
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У магазина «Сити-Молл» в Заводском районе вечером 6 июня случилось ДТП с участием двух иномарок. Одна из машин перевернулась на крышу.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, после ДТП виновник аварии попытался уехать. Однако момент инцидента попал на видеорегистратор.
Свидетель начал преследование скрывающегося автомобилиста. Тот бросил машину и пытался скрыться в закоулках.
Погоня за виновником ДТП в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU