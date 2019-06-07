В Саратове свидетель аварии устроил погоню за скрывшимся водителем

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-07T09:37:03+03:00

После ДТП одна из машин перевернулась на крышу [видео]

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У магазина «Сити-Молл» в Заводском районе вечером 6 июня случилось ДТП с участием двух иномарок. Одна из машин перевернулась на крышу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, после ДТП виновник аварии попытался уехать. Однако момент инцидента попал на видеорегистратор.

Свидетель начал преследование скрывающегося автомобилиста. Тот бросил машину и пытался скрыться в закоулках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/713416" frameborder="0"></iframe> Погоня за виновником ДТП в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU