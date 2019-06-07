Экс-глава муниципального образования под Саратовом попался на самопремировании

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-07T09:24:55+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы одного из муниципальных образований Красноармейского района. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что 26 июля 2013 года мужчина изготовил подложное решение Совета депутатов района о премировании себя на 15,5 тыс. рублей. При этом заседания районных депутатов не проводилось, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На основании документа бухгалтерия выплатила главе МО деньги.

Материалы дела в СК поступили из межрайонной прокуратуры. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU