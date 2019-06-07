Убийцу пенсионеров в Петровске арестовали на два месяца
В Саратовской области следователи продолжают расследование уголовного дела по факту убийства 70-летнего мужчины и его 68-летней супруги из поселка Студеный Петровского района. По подозрению в преступлении задержали 36-летнего бомжа из Воронежской области.
- Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Напомним, вечером 26 мая воронежец постучался в дверь к пенсионерам и попросил у них еды.
Хозяин отказал гостю, злоумышленник разозлился, повалил на пол пенсионера и задушил его.
Мужчина пошел на кухню. В этот момент проснулась женщина, и он забил ее до смерти, после чего убежал.
Фото СУ СК
Свою вину злоумышленник признал.
Пока он под стражей, проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU