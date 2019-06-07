Ночью горела администрация Саратовского района
Женщина-сторож получила ожоги, пытаясь справиться с огнем
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В ночь на пятницу произошел пожар в администрации Саратовского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в холле администрации поступил дежурному в четыре часа.
На место ЧП на улице Тракторная выезжали петь единиц техники и 19 пожарных. Они ликвидировали очаг возгорания площадью 20 кв. м.
В огне пострадала сторож — женщина самостоятельно пыталась погасить возгорание и получила ожоги рук, но от госпитализации отказалась.
Причина пожара устанавливается экспертами.
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ИСТОЧНИК KP.RU