Катастрофа «Саратовских авиалиний» оставила без работы десятки пилотов по всей России
Катастрофа самолета «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года стала причиной безработицы для десятков пилотов по России.
«Коммерсантъ» приводит слова Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, что второй пилот самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, Сергей Гамбарян окончил Южно-Уральский государственный университет. Однако вуз не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.
Теперь другие пилоты, которые также обучались в Южно-Уральском госуниверситете, по решению Росавиации лишились свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Проверка показала, что лицензии могут забрать у 64 человек.
Пилоты пытались обжаловать такое решение в суде, но безрезультатно.
Проверка показала, что обучение в ЮУрГУ недостаточно для полноценной подготовки пилотов.
Напомним, авиакатастрофа с Ан-148 произошла 11 февраля 2018 года. В разбившемся лайнере, следовавшем по рейсу Москва — Орск, погиб 71 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU