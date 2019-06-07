В Саратове снова встали троллейбусы
Случилось ДТП на 1-м Жилучастке
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Сегодня, 7 июня, в Саратове прервано движение троллейбусов №№4 и 15.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной простоя транспорта стало ДТП.
Троллейбусы стоят от остановки «1-й Жилучасток».
Ранее от площади Ленина в сторону Мирного переулка стояли трамваи №3 из-за неисправного вагона.
Сейчас движение восстановлено.
С сегодняшнего дня возобновили работу троллейбусы №2.
ИСТОЧНИК KP.RU