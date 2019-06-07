2019-06-07T08:37:39+03:00
Общество

В Саратове снова встали троллейбусы

Случилось ДТП на 1-м Жилучастке
Марина Новопашина
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Сегодня, 7 июня, в Саратове прервано движение троллейбусов №№4 и 15.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной простоя транспорта стало ДТП.

Троллейбусы стоят от остановки «1-й Жилучасток».

Ранее от площади Ленина в сторону Мирного переулка стояли трамваи №3 из-за неисправного вагона.

Сейчас движение восстановлено.

С сегодняшнего дня возобновили работу троллейбусы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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