2019-06-07T08:36:48+03:00
Происшествия

В Пугачеве парень из мести забил обидчика глыбой льда. Вынесен приговор

Злоумышленник обокрал труп
Екатерина Семенова
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В Пугачеве вынесен приговор 18-летнему парню, обвиняемому в убийстве и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юноша затаил обиду на своего одногруппника и решил отомстить.

15 марта злоумышленник осуществил свой план расправы. Вечером он предложил будущей жертве и еще одному приятелю пойти в развлекательное заведение. Когда по дороге туда они оказались в безлюдном месте, он ударил обидчика глыбой льда, а потом бил его по голове, пока тот не умер.

После этого он украл у убитого банковскую карту и мобильный телефон Vertex Impress Pear стоимостью 1 742 рубля и скрылся с места преступления. В тот же день он с помощью мобильного приложения снял с карты 4 тыс. рублей.

На суде юноша признал вину и был приговорен к девяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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