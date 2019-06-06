Утверждены итоги ГИА-9 по русскому языку в Саратовской области

СЕГОДНЯ 22:32 2019-06-06T22:32:55+03:00

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В Саратовской области сегодня, 6 июня, прошло заседание государственной экзаменационной комиссии.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, были утверждены итоги ГИА-9 по русскому языку в основной период.

Результаты будут официально объявлены завтра, 7 июня. Апелляцию можно будет подать 10 и 11 июня по месту обучения. Конфликтная комиссия будет заседать 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU