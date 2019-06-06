Утверждены итоги ГИА-9 по русскому языку в Саратовской области
Школьники смогут подать апелляции на следующей неделе
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 6 июня, прошло заседание государственной экзаменационной комиссии.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, были утверждены итоги ГИА-9 по русскому языку в основной период.
Результаты будут официально объявлены завтра, 7 июня. Апелляцию можно будет подать 10 и 11 июня по месту обучения. Конфликтная комиссия будет заседать 13 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU