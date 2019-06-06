2019-06-06T19:45:59+03:00
Общество

Полиция нашла признаки коррупции в саратовской федерации волейбола

Жалобы родителей юных волейболистов на поборы проверят дополнительно
Екатерина Семенова
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Полиция Саратовской области усмотрела «признаки составов преступления» в деятельности СРОСФО «Федерации волейбола Саратовской области» министерства спорта и молодежной политики региона.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, речь идет о статьях Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий.

Запрос о проведении проверки должностных лиц Федерации поступил в полицию от депутата областной думы Николая Бондаренко в связи с жалобами родителей юных волейболистов на поборы для участия в соревнованиях.

Теперь будут проведены дополнительные проверки, о чем полиция сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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