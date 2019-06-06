В Улешах легковушка вылетела на автобусную остановку

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-06T19:38:13+03:00

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На улице Чернышевского в Саратове произошло серьезное ДТП – легковушка влетела в остановку автобуса.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе Улешей, вблизи пересечения с улицей Большая Садовая.

По предварительной версии, первоначально там столкнулись Ford и ВАЗ-21112. От удара отечественное авто вылетело на тротуар, где находится автобусная остановка и врезалось в павильон.

Водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.

В связи с аварией образовалась серьезная пробка. Улица Чернышевского встала по направлению к Казанской церкви. Также заторы на улице Верхняя и Большая Садовая.

ИСТОЧНИК KP.RU