В Улешах легковушка вылетела на автобусную остановку
На улице Чернышевского в Саратове произошло серьезное ДТП – легковушка влетела в остановку автобуса.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе Улешей, вблизи пересечения с улицей Большая Садовая.
По предварительной версии, первоначально там столкнулись Ford и ВАЗ-21112. От удара отечественное авто вылетело на тротуар, где находится автобусная остановка и врезалось в павильон.
Водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.
В связи с аварией образовалась серьезная пробка. Улица Чернышевского встала по направлению к Казанской церкви. Также заторы на улице Верхняя и Большая Садовая.
ИСТОЧНИК KP.RU