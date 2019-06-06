Панков пообещал разобраться в ситуации с непригодными протезами для ветерана в Вольске

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-06T19:10:41+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков оперативно отреагировал на информацию о ветеране из Вольска, которому выдают непригодные протезы для ноги.

- В СМИ появилась информация, что ветерану войны в Вольске отказываются делать удобный протез. Те, которые выдают, слишком жесткие и тяжелые. Обязательно разберусь в ситуации, переговорим с социальными службами, местной властью. Возмутительно, если допускается такое отношение к ветеранам. К людям, которые защищали нашу страну и свободу. Им в первую очередь нужна наша забота и внимание, – подчеркнул Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU