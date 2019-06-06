Панков обратился в Минтранс РФ для сохранения «севастопольского» заказа «Тролзы»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-06T18:54:02+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Возвращаясь к проблемам «Тролзы». Как обещал на встрече с работниками, обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху по вопросу сохранения договора на поставку троллейбусов для Севастополя. Этот заказ – жизненно важный для предприятия и является основой для сохранения 846 рабочих мест. Заводчане вложили в заказ много труда – они с гордостью показывали частично собранные троллейбусы в цехе.

В это сложное время необходимо поддержать и семьи работников. Принято решение о компенсации расходов на путевки для летнего отдыха детей в лагере. А также об отсрочке платежей в детские сады. Все эти вопросы обсуждались на встрече с коллективом. Они решаются, буду держать их на особом контроле, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU