Ветерану из Вольска соцслужба выдает протез ноги, с которым невозможно ходить
В Вольске Саратовской области ветеран войны вынужден самостоятельно чинить старый протез ноги.
Как сообщили соцсети, 95-летний Василий Романов лишился правой ноги 60 лет назад. Четверть века назад, в 90-х годах, ему выдели протез, но с тех пор он изрядно износился и сломался.
Каждые два года ветерану выделяют новые протезы – но их использовать невозможно, они слишком тяжелые и жесткие. Василий Романов не в состоянии на таких передвигаться, поэтому у него скопилось уже пять новых «ног», но он продолжает носить старую, деревянную, 25-летней давности.
В службе соцобеспечения не реагируют на жалобы ветерана о том, что протезы слишком неудобные. В 2016 году вновь привезли тяжелый протез, в котором у Василия Романова получается только волочить за собой.
Василий Романов прошел Великую Отечественную войну, воевал за Ленинград, но в 2019 году не смог даже прийти на Парад Победы.
Сейчас к проблеме подключились волонтеры из Москвы, которые намерены собрать ветерану деньги на качественный протез.
Ветерану из Вольска выдают протез, который невозможно носить.
ИСТОЧНИК KP.RU