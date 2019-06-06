Ветерану из Вольска соцслужба выдает протез ноги, с которым невозможно ходить

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-06T18:37:24+03:00

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В Вольске Саратовской области ветеран войны вынужден самостоятельно чинить старый протез ноги.

Как сообщили соцсети, 95-летний Василий Романов лишился правой ноги 60 лет назад. Четверть века назад, в 90-х годах, ему выдели протез, но с тех пор он изрядно износился и сломался.

Каждые два года ветерану выделяют новые протезы – но их использовать невозможно, они слишком тяжелые и жесткие. Василий Романов не в состоянии на таких передвигаться, поэтому у него скопилось уже пять новых «ног», но он продолжает носить старую, деревянную, 25-летней давности.

В службе соцобеспечения не реагируют на жалобы ветерана о том, что протезы слишком неудобные. В 2016 году вновь привезли тяжелый протез, в котором у Василия Романова получается только волочить за собой.

Василий Романов прошел Великую Отечественную войну, воевал за Ленинград, но в 2019 году не смог даже прийти на Парад Победы.

Сейчас к проблеме подключились волонтеры из Москвы, которые намерены собрать ветерану деньги на качественный протез.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/713353" frameborder="0"></iframe> Ветерану из Вольска выдают протез, который невозможно носить.

ИСТОЧНИК KP.RU