Под Саратовом ГИБДД поймала двух любителей обгона на переездах
В селе Александровка Саратовского района сотрудники областной ГИБДД провели рейд на железнодорожных переездах.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, полицейские в течение дня дежурили на четырех переездах, выявляя любителей выезда на встречку или объезда пробки по обочине.
За сутки инспекторы ГИБДД составили два протокола о нарушении правил дорожного движения на переездах.
- На участках дорог, которые расположены вблизи железнодорожных переездов, полицейские напомнили водителям, что это места повышенной опасности. Как правило, столкновение автотранспорта с поездом имеет чрезвычайно тяжелые последствия, — отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Кроме того, были выявлены двое любителей тонировки. В отношении их тоже составлены протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU