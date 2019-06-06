2019-06-06T17:05:55+03:00
Общество

Под Саратовом ГИБДД поймала двух любителей обгона на переездах

Еще двое автовладельцев попались на тонировке
Екатерина Семенова
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В селе Александровка Саратовского района сотрудники областной ГИБДД провели рейд на железнодорожных переездах.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, полицейские в течение дня дежурили на четырех переездах, выявляя любителей выезда на встречку или объезда пробки по обочине.

За сутки инспекторы ГИБДД составили два протокола о нарушении правил дорожного движения на переездах.

- На участках дорог, которые расположены вблизи железнодорожных переездов, полицейские напомнили водителям, что это места повышенной опасности. Как правило, столкновение автотранспорта с поездом имеет чрезвычайно тяжелые последствия, — отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, были выявлены двое любителей тонировки. В отношении их тоже составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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