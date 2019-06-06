Логичная логистика: Компания «ФосАгро» принимает участие в Петербургском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-06T17:06:53+03:00

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Петербургский международный экономический форум распахнул свои двери для 17-ти тысяч участников, среди которых главы государств, представители глобальных бизнес-структур. Традиционно организаторы ожидают, что форум станет площадкой не только для дискуссий в рамках пленарных заседаний, но и для подписания важных контрактов и соглашений.

Компания «ФосАгро» в этом смысле уже успела отметиться. Уже через несколько часов после начала работы форума, руководители Группы подписали несколько документов, определяющих развитие в области логистики и доставки удобрений потребителям. Начало положил Меморандум о сотрудничестве при реализации проекта строительства морского специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата в морском порту Мурманск с компанией «Инфотек Балтика». Подписи под документами поставили Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и Директор АО «Инфотек Балтика» Александр Мюллер.

Меморандум предусматривает заключение в будущем долгосрочного договора перевалки грузов на терминале, строящемся компанией «Инфотек Балтика» на незамерзаемом западном побережье Кольского залива в районе реки Лавна. Планируемая дата начала эксплуатации – март 2023 года.

- В соответствии со стратегией развития компании «ФосАгро» до 2025 года и далее мы планируем увеличить объёмы производства продукции на 2,5 млн тонн в год до 11,5 млн тонн в год. Из этой прибавки не менее 1 млн будет направлено на экспорт, — подчеркнул Андрей Гурьев. — В этой связи мы внимательно следим за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений. Проект компании «Инфотек Балтика», реализуемый в устье реки Лавна, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных. Мы рассчитываем, что он поможет обеспечить «ФосАгро» необходимыми перевалочными мощностями, оптимизировав транспортные затраты.

Меморандум был подписан в присутствии врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По его мнению, это серьёзный инфраструктурный проект, который объединяет производителей вокруг логистической задачи.

Аналогичную цель преследует ещё один совместный проект, реализацией которого займутся «ФосАгро» и российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах компания «Ультрамар». Стороны сегодня подписали долгосрочный договор перевалки минеральных удобрений через новый терминал, строительство которого ведёт компания «Ультрамар» в порту «Усть-Луга». Работать новый логистический центр начнёт в середине 2021 года. Это очень важно для «ФосАгро», стремящейся не только развивать собственную сбытовую сеть на приоритетном российском рынке, но и расширять присутствие, повышать конкурентоспособность собственной продукции на зарубежных рынках. Один из шагов на пути к достижению этой цели - обеспечения продаж высокотехнологичными перевалочными мощностями, и, как следствие, снижение себестоимости перевозок.

Четыре года назад на ПМЭФ-2015 «ФосАгро» в партнёрстве с компанией «Ультрамар» ввела в промышленную эксплуатацию современный «Смарт Балк Терминал». За это время «Смарт Балк Терминал» преодолел рубеж по перевалке 5 млн тонн удобрений.

- Включение «Ультрамар терминал» в логистическую систему «ФосАгро» в 2021 году обеспечит компанию дополнительными перевалочными мощностями на длительную перспективу и позволит увеличить отгрузки продукции «ФосАгро» через Усть-Лугу до 3 млн тонн в год, - отметил Андрей Гурьев.

В свою очередь генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич признался, что подписание договора с одним из трёх мировых лидеров в производстве фосфорных удобрений, безусловно, знаковое событие:

- Терминал создаст конкурентные преимущества российским экспортерам как в их краткосрочных, так и долгосрочных программах развития, поскольку технологические решения, применяемые при проектировании и строительстве терминала, предусматривают прогнозируемый рост экспорта российских минеральных удобрений, учитывающий также рост количества номенклатур грузов на многие годы вперед. В результате совместной работы с Правительством Ленинградской области создается уникальный перегрузочный комплекс, запуск которого ликвидирует дефицит портовых мощностей отправки удобрений через порты Северо-Запада.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU