В Саратове нашли сбившего на Шехурдина девушку водителя
Мужчину искали около двух недель
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В Саратове сотрудники ГИБДД сегодня, 6 июня, нашли водителя, который на улице Шехурдина утром 23 мая сбил девушку.
- Это сделал 57-летний мужчина на Kia Rio. Материалы передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Напомним, ранним утром 23 мая у автосалона BMW на улице Шехурдина нашли труп девушки. Ее сбили, а водитель, совершивший это, скрылся с места ДТП. Его искали около двух недель.
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ИСТОЧНИК KP.RU