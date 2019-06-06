2019-06-06T16:42:27+03:00
Происшествия

В Саратове нашли сбившего на Шехурдина девушку водителя

Мужчину искали около двух недель
Ольга Симонова
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В Саратове сотрудники ГИБДД сегодня, 6 июня, нашли водителя, который на улице Шехурдина утром 23 мая сбил девушку.

- Это сделал 57-летний мужчина на Kia Rio. Материалы передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Напомним, ранним утром 23 мая у автосалона BMW на улице Шехурдина нашли труп девушки. Ее сбили, а водитель, совершивший это, скрылся с места ДТП. Его искали около двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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