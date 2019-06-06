В Саратовской области мужчина убил дядю табуретом
В Ртищевском районе Саратовской области вынесен приговор 29-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, его признали виновным в убийстве по неосторожности.
Было установлено, что 12 ноября прошлого года гражданин у себя дома в селе Красная Звезда распивал алкоголь с 48-летним дядей. Тот обругал мать и девушку хозяина дома, за что дважды получил табуретом по голове. Кроме того, молодой мужчина избил его кулаками по голове, а потом перетащил пострадавшего на пол кухни. А сам продолжил пить.
Утром он проснулся и обнаружил труп родственника, после чего сообщил соседям, которые вызвали полицию.
В суде мужчина полностью признал вину. Он приговорен к шести годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU