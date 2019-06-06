В Саратове должники по алиментам встретились со священником

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-06T14:57:50+03:00

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В Саратове в рамках акции «Судебные приставы — детям» прошла встреча должников-алиментщиков со священником Саратовской Епархии отцом Святославом.

- Беседы состоялись в Ленинском районном отделе судебных приставов. Отцы рассказывали о своей ситуации и просили совета, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Один из пап — 24-летний Дмитрий, у него есть трехлетняя дочь. Мужчина пока не работает постоянно, он студент. Алименты удерживаются с его стипендии.

Парень понимает, что таких крох недостаточно для его ребенка. В беседе с батюшкой он пояснил, что часто видится с девочкой и готов ради нее меняться.

Второй мужчина, пообщавшийся с духовенством в стенах казенного учреждения, — злостный неплательщик Сергей.

После смерти жены опекунство над его сыном взяла бабушка. Сам гражданин с пятилетним ребенком общаться не хочет. Он говорит, что не платит алименты из-за отсутствия работы, но пообещал исправиться из-за страха перед проблемами с законом.

Также приходил еще один мужчина. Для него это не первая встреча со священником. Он накопил перед своими детьми долгов по алиментам на 200 тыс. рублей. Из-за этого даже привлекался к уголовной ответственности. Однако, как сообщает пресс-служба приставов, гражданин устроился на работу и исправно платит.

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ИСТОЧНИК KP.RU