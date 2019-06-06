Министр экономического развития Саратовской области посетила Петербургский экономический форум

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-06T14:36:18+03:00

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В работе Петербургского международного экономического форума приняла участие министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве, она посетила V Российский форум малого и среднего предпринимательства, где были рассмотрены проблемы бизнеса и развитие потенциала.

Особое внимание было уделено развитию моногородов.

- Был представлен интересный проект Фонда моногородов «Улица Никольская», реализованный в Москве. В российских моногородах по аналогии с данным проектом предлагается создать прогулочные улицы, где представители малого предпринимательства смогут разместить свой бизнес на льготных условиях. Присутствующие на форуме резиденты ТОСЭР «Петровск» получают необходимые консультации и знакомятся с подходящими инструментами поддержки, которые в дальнейшем могут дать значительные практические результаты, — отметила Юлия Швакова.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU