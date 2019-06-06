В Саратове при обрушении гаражей завалило мужчину

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-06T14:26:55+03:00

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В Саратове сегодня днем, 6 июня, при обрушении гаражей завалило 32-летнего мужчину.

- ЧП случилось в районе 16-го квартала в Заводском районе, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели вытащили пострадавшего из-под завала и передали бригаде медиков.

Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с синдромом длительного сдавления и травмой грудной клетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU