2019-06-06T14:26:55+03:00
Происшествия

В Саратове при обрушении гаражей завалило мужчину

Пострадавший в реанимации
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото облспасаФото облспаса
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня днем, 6 июня, при обрушении гаражей завалило 32-летнего мужчину.

- ЧП случилось в районе 16-го квартала в Заводском районе, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели вытащили пострадавшего из-под завала и передали бригаде медиков.

Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с синдромом длительного сдавления и травмой грудной клетки.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24