В Саратове при обрушении гаражей завалило мужчину
Пострадавший в реанимации
Фото облспаса
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В Саратове сегодня днем, 6 июня, при обрушении гаражей завалило 32-летнего мужчину.
- ЧП случилось в районе 16-го квартала в Заводском районе, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Спасатели вытащили пострадавшего из-под завала и передали бригаде медиков.
Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с синдромом длительного сдавления и травмой грудной клетки.
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ИСТОЧНИК KP.RU