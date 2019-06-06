Бомж из Воронежа убил пожилых супругов под Саратовом

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-06T14:31:24+03:00

Он разозлился на отказ дать ему еды

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В Петровском районе произошло жестокое убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвами стали престарелые супруги, жители поселка Студеный.

Тела 70-летнего мужчины и 68-летней женщины были обнаружены в частном доме 28 мая. На трупах имелись признаки насильственной смерти — следы удушения у мужчины и тупая травма у женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили подозреваемого — 36-летнего жителя Воронежской области. Гражданин не имел постоянного места жительства и год подрабатывал на фермерских хозяйствах Саратовского региона.

Следователи считают, что вечером 26 мая злоумышленник пришел домой к потерпевшим и попросил еды. Так как хозяин отказал ему, мужчина разозлился и напал на старика. Он затащил его в комнату и задушил руками. После этого он прошел на кухню.

От шума проснулась женщина, которая подняла крик. Злоумышленник забил ее до смерти и сбежал.

Решается вопрос об аресте гражданина.

СУ СКР подчеркивает, что нет доказательств о причастности подозреваемого к другим убийствам в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU