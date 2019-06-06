Спикер Госдумы поручил изучить зарплаты саратовских бюджетников
Она меньше, чем в соседних областях
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение изучить размер заработных плат бюджетников Саратовской области.
Как сообщается в паблике в Instagram volodin.saratov, причиной стало то, что она меньше, чем в соседних регионах.
- Федеральные службы по Саратовской области до конца июня предоставят информацию, по итогам которой будет понятно, в чем причина. Также будут предприняты шаги по решению данного вопроса, — говорится на странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU