2019-06-06T13:40:22+03:00
Общество

Спикер Госдумы поручил изучить зарплаты саратовских бюджетников

Она меньше, чем в соседних областях
Ольга Симонова
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение изучить размер заработных плат бюджетников Саратовской области.

Как сообщается в паблике в Instagram volodin.saratov, причиной стало то, что она меньше, чем в соседних регионах.

- Федеральные службы по Саратовской области до конца июня предоставят информацию, по итогам которой будет понятно, в чем причина. Также будут предприняты шаги по решению данного вопроса, — говорится на странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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