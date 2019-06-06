АО «Управление отходами» получило престижную международную награду

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-06T13:47:53+03:00

Церемония награждения победителей прошла в Москве в День эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды

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Саратовский филиал АО «Управление отходами» стал победителем Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». Церемония награждения победителей прошла в Москве в День эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды. Мероприятие было организовано неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского при поддержке Всероссийского общества охраны природы.

С 2015 года компания «Управление отходами» реализует долгосрочную просветительскую программу по экологически безопасному обращению с ТКО, которая признана решением жюри победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение». Руководителю проекта заслуженную награду вручил депутат Государственной думы, посол ЮНЕП Вячеслав Фетисов.

Основной целью проекта, представленного на конкурс компанией АО «Управление отходами», является приобщение жителей Саратовской области к бережному отношению к окружающей среде и экологически безопасному обращению с отходами. Одной из основных составляющих проекта стала организация и проведение экскурсий и образовательных мероприятий. Особенность образовательной программы заключается в ее адаптированности под разные возрастные категории.

- Мы ведем активную просветительскую работу с детьми и взрослыми. Благодаря деятельности АО «Управление отходами» и построенным концессионным объектам, мы можем вживую показать работу новой отрасли по обращению с ТКО. Гости наших мусороперерабатывающих комплексов неоднократно отмечали высокий уровень организации производства и его технологичность. Полученная награда – это результат общей работы не только наших сотрудников, но представителей общественных организаций, которые помогают нам, в том числе в просвещении населения о работе новой системы обращения с ТКО, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

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Напомним, что между Региональным оператором и рядом общественных объединений было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое позволяет организовать совместную работу по реализации экологических проектов, в том числе по раздельному сбору (накоплению) отходов, образовательных программ и участие в совместных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU