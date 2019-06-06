Малую сцену саратовского ТЮЗа закроют на реконструкцию за 100 млн рублей
Маля сцена нового ТЮЗа в Саратове предстанет зрителям в новом виде.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время экскурсии для СМИ по малой сцене было отмечено, что театр вошел в программу национального проекта «Культура».
- Площадка открылась в 2003 году, когда основное здание еще строилось. Изначально помещение предназначалось под цеха театра. Позднее решили превратить его в репетиционный зал, из которого в итоге получилась постановочная сцена, — отметил директор театра Игорь Баголей.
Игорь БаголейФото: Марина Новопашина
В рамках проекта будет выделено около 100 млн рублей. После реконструкции зрители смогут наслаждаться постановками в более просторном трансформируемом зале примерно на 160 мест. Для людей с ограниченными возможностями будет установлен лифт до четвертого этажа. На первом этаже будут располагаться зрительское фойе и гардероб. Также будут оборудованы удобные гримерки для артистов и расширение пространства для техслужб театра.
На время реконструкции постановки малой сцены будут переносить на другие площадки театра и в старый ТЮЗ на Вольской.
ИСТОЧНИК KP.RU