В Вольске на скамью подсудимых попал директор фирмы по выращиванию зерна

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-06T11:59:02+03:00

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В Вольске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора одного из ООО. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

- Следствие считает, что в период с января по март 2019 года семь сотрудников фирмы по выращиванию зерна не получали денег за свой труд. Общая сумма задолженности перед ними составила 261 тыс. рублей, хотя организация могла их отдать, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После внимания от прокуратуры района и СК директор выплатил всю зарплату работникам и признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU