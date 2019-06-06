Женщина в Саратове оплачивала покупки чужой картой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-06T11:32:08+03:00

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В Саратове полиция вчера, 5 июня, нашла подозреваемую в мошенничестве с банковской картой.

- У 48-летнего мужчины похитили почти 3,9 тыс. рублей со счета путем покупок в магазине. Это случилось с 17:00 до 19:00 2 февраля 2019, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 52-летнюю женщину. Она не работает и ранее не привлекалась.

Гражданка призналась в преступлении. Ей выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU