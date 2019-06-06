2019-06-06T11:26:10+03:00
Происшествия

Заплыв для мужчины на Анциферовом пруду оказался последним

Перед отъездом он решил искупаться последний раз и больше не вынырнул
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Саратове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины в водоеме у села Клещевка.

- Предполагается, что 5 июня пять человек отдыхали на Анциферовом пруду. Вечером к ним присоединился 33-летний мужчина. С закатом компания собралась по домам, а парень, который пришел последним, решил искупаться еще раз, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ региона.

Он отплыл от берега, нырнул и больше не появлялся на поверхности воды. Приятели бросились товарищу на помощь, но не нашли его. Они вызвали спасателей. Те с помощью спецоборудования достали труп и вынесли его на берег.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насилия на теле.

Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки станет ясно, возбуждать ли уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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